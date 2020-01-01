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DataExpress – это конструктор приложений баз данных, который позволяет создать качественную простую программу учета, ничем не уступающую такому же приложению, написанному на языке программирования. DataExpress реализует многие возможности традиционных приложений баз данных: формы ввода данных, фильтрация и поиск данных, печатные формы (шаблоны), проверка введенных значений, вставка значений по умолчанию, подстановка данных при выборе значения из списка, автоматические расчеты в полях, извлечение данных из базы, группировка и расчет итогов, вывод данных в удобном для пользователя виде, настройка интерфейса, разграничения доступа к интерфейсу и многое другое.

Все настройки выполняются в диалоговых окнах в интерактивном режиме. Логика приложения создается при помощи выражений, которые пронизывают программу буквально везде: автоматические расчеты в полях, вычисляемые поля форм и запросов, проверки введенных значений, значения по умолчанию, условия отбора, редактирования и удаления записей, фильтры списков, запросов, отчетов и т. д. С помощью выражений можно реализовать довольно сложную логику.

Однако и мощных выражений может быть мало. Начиная с DataExpress 3, в программу встроен скриптовый движок RemObject Pascal Script, который способен реализовать любую логику. Теперь ваши возможности практически неограничены. Скрипты позволяют управлять почти любым элементом интерфейса программы, изменять внешний вид и поведение стандартных окон, создавать свои варианты окон, управлять другими приложениями с помощью OLE Automation, подключать DLL-библиотеки, создавать пользовательские модули и т. д. И самое главное - вы можете составлять полноценные SQL-запросы к базе. К вашим услугам вся мощь Firebird SQL.

В рамках своих возможностей, DataExpress действительно позволяет вывести разработку приложений баз данных на новый уровень. Кроме того, что разработчику доступно визуальное конструирование форм, программа еще и сама увязывает интерфейс со структурой базы данных. Разработчику не надо задумываться о том, как связать источник данных с той или иной формой, не надо прописывать SQL-выражения с многочисленными join-ами. Формы уже имеют готовый набор команд для манипулирования и поиска данных. В программу уже встроены механизмы разрешения конфликтов при одновременном редактировании записи. Есть готовый механизм разграничения доступа. База данных без всяких изменений доступна в сети (нужен Firebird).

Приложение имеет встроенный дизайнер, в котором собственно и разрабатывается приложение базы данных. Это позволяет за считанные минуты внести изменения в базу и продолжать работу. Никакой компиляции и сборок. В конструкторе предусмотрен механизм обновления конфигурации базы – импорт проекта.

Для кого предназначен DataExpress? Для разработчиков - людей, увлекающихся учетом и базами данных. И для этого совсем необязательно быть программистом.